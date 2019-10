Migranti: Policlinico Gemelli, un ambulatorio dedicato a prevenzione, diagnosi e cura della loro salute

Verrà presentato domani a Roma, nella hall del Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs (ore 14.30), il progetto Prisma – Prevenzione e salute per i migranti, promosso dal nosocomio in collaborazione con Università Cattolica e Comunità di Sant’Egidio, e co-finanziato da ministero dell’Interno e Unione europea tramite il Fondo asilo migrazione e integrazione. Un ambulatorio dedicato ai migranti e, più in particolare, ai richiedenti asilo e ai detentori di protezione internazionale, che fornisce servizi dedicati alla diagnosi, cura e riabilitazione, con un focus anche sulla prevenzione oncologica. Accanto all’attività clinica il progetto prevede la formazione del personale medico e sanitario su migrazioni, salute dei migranti e competenze interculturali, e la realizzazione di una ricerca, attraverso le “storie di salute” dei migranti, allo scopo di verificare e personalizzare l’attività medica e definire linee guida. I destinatari del nuovo ambulatorio, ubicato al settimo piano del Policlinico Gemelli (ala D), sono uomini, donne e bambini migranti, in particolare quelli più vulnerabili con disturbi post traumatici e psichiatrici, presenti sul territorio del Lazio. Alla presentazione interverrà tra gli altri padre Fabio Baggio, sottosegretario della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale della Santa Sede. Al termine, l’inaugurazione del nuovo ambulatorio e la benedizione dei locali impartita mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica.