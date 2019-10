Diocesi: Perugia, domani un concerto per i dieci anni dall’ingresso del card. Bassetti

Il 4 ottobre di dieci anni fa, festa di san Francesco d’Assisi, faceva ingresso solenne a Perugia dell’allora monsignor Gualtiero Bassetti, nominato da Papa Benedetto XVI, il 16 luglio precedente, arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve. Bassetti subentrò a mons. Giuseppe Chiaretti ritiratosi dalla guida dell’arcidiocesi per raggiunti limiti d’età. Il pastore toscano, nato a Popolano di Marradi (Fi) il 7 aprile 1942, fu in seguito creato cardinale da Papa Francesco nel suo primo Concistoro del 22 febbraio 2014 e poi chiamato dallo stesso Pontefice alla guida della Cei nel maggio 2017. Quest’anno ricorre anche il 25° anniversario dell’ordinazione episcopale del card. Bassetti, celebrata con numerosi confratelli vescovi in una gremita cattedrale di Perugia lo scorso 8 settembre.

In ricordo anche di questo anniversario giubilare domani, venerdì 4 ottobre, alle ore 20.30, nella cattedrale perugina si terrà un grande concerto di musica sacra con gli archi di UmbriaEnsemble in versione orchestrale, i fiati romani ‘Fideles et Amati’ e il Coro della diocesi di Roma, tutti diretti da mons. Marco Frisina, autore anche delle musiche che verranno eseguite: un Oratorio ispirato alla vita di san Francesco, “Il Tesoro e la Sposa”, per la sera del 4 ottobre, tradizionalmente dedicata al culto del Santo poverello d’Assisi, e canti sacerdotali, quali “Iubilate Deo”; “Jesus Christ”; “La Verna”; “Oracolo del Signore”, e la celebrazione “Pacem in Terris’,”.