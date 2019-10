Diocesi: Monreale, aperta la Settimana di Musica sacra. L’arcivescovo Pennisi, “ascoltarla in cattedrale porta al totalmente Altro”

“Nella cattedrale di Monreale l’ascolto della musica, anche se non in contesto ‘liturgico’, aiutato dalla ricca iconografia e dall’imponente figura del Pantocratore, con la necessaria disponibilità dell’animo, suscita quello stupore e nostalgia che è porta al totalmente Altro”. Lo ha detto l’arcivescovo di Monreale, mons. Michele Pennisi, nel suo saluto che ha aperto la 59ª Settimana di Musica sacra monrealese, ricordando che “da oltre mezzo secolo rappresenta una tra le più qualificate rassegne di musica sacra a livello internazionale”. Secondo il presule, l’importanza di questa manifestazione è dovuta “non solo alla bellezza e al valore artistico e culturale dell’offerta musicale, ma anche al luogo straordinario, unico al mondo, che è la chiesa cattedrale, basilica d’oro e di colori”. “La cattedrale di Monreale non costituisce uno scenario o un luogo suggestivo e commovente per l’ascolto di concerti, piuttosto, essendo luogo destinato dalla Chiesa all’incontro con Dio nella liturgia, esso, in forza di ciò, è il luogo primario della musica stessa”.