Diocesi: Messina, domani mons. Accolla consacra tre sacerdoti

Sono tre i diaconi del seminario arcivescovile “S. Pio X” di Messina che domani verranno consacrati sacerdoti dall’arcivescovo Giovanni Accolla nel corso della celebrazione eucaristica che presiederà in cattedrale alle 18. A diventare presbiteri saranno don Salvatore Arcoraci, 32 anni, della parrocchia S. Sebastiano di Barcellona Pozzo di Gotto; don Antonino Calandra Sebastianella, 31 anni, della parrocchia S. Marco in Mili S. Marco – Messina; don Roberto Merlino, 44 anni, della parrocchia S. Maria Assunta e SS. Rocco e Gaetano in Rometta.

I tre diaconi hanno compiuto il loro cammino di preparazione umana, spirituale, culturale e pastorale presso il seminario arcivescovile “S. Pio X” di Messina, diretto da mons. Alessandro Lo Nardo. “Provenienti da esperienze diverse – spiega una nota –, nutrono tutti il desiderio di servire il Signore attraverso il ministero sacerdotale in questa Chiesa diocesana”.

Dopo l’ordinazione, tra sabato e domenica, i novelli presbiteri presiederanno per la prima volta l’eucaristia nelle proprie parrocchie di provenienza.