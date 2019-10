Comece: riunione commissione esteri. In preparazione contributo sul ruolo Ue su scala mondiale

(Bruxelles) Dalla commissione per le relazioni esterne della Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece), riunitasi nei giorni scorsi a Bruxelles per “discutere il programma per la politica estera e di sicurezza delle rinnovate istituzioni europee”, il messaggio di fondo che arriva oggi è ancora la “volontà della Chiesa di contribuire al ruolo dell’Europa a livello globale per la pace duratura e lo sviluppo umano integrale”. Partenariato orientale, relazioni con l’Africa e controllo delle esportazioni di armi i temi affrontati nella riunione. In una nota diffusa dalla Comece, si dice che “parteciperà alla consultazione pubblica avviata di recente dalla Commissione europea in relazione al futuro del partenariato orientale” e il suo contributo esorterà a “costruire un partenariato equo e incentrato sulle persone”. La preoccupazione per uno sviluppo umano sostenibile in Africa resta prioritaria per la Comece, che ha ragionato su come “il commercio e gli investimenti privati possano contribuirvi positivamente”. I membri della commissione Comece hanno inoltre espresso agli esponenti delle istituzioni le loro preoccupazioni relative al commercio illegale di armi e hanno sollecitato “una maggiore efficacia degli attuali meccanismi di controllo dell’Ue sulle esportazioni di armi”. In preparazione è un contributo della Comece su come “rafforzare l’impegno dell’Ue per il bene comune e il suo ruolo globale per la pace sostenibile e lo sviluppo umano integrale”.