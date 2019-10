Chiese in Europa: card. Ouellet, “Papa Francesco considera la crisi dell’Europa molto grave. Mette a rischio trasmissione della cultura cristiana”

“Papa Francesco considera la crisi dell’Europa molto grave, perché mette a rischio la stessa trasmissione della cultura cristiana”. Lo ha confidato il card. Marc Ouellet, prefetto della Congregazione dei vescovi, intervenendo a Santiago de Compostela alla plenaria del Consiglio delle Conferenze episcopali (Ccee) che ha scelto quest’anno di centrare le proprie discussioni sul tema “Europa, tempo di risveglio? I segni della Speranza”. Una scelta – ha detto il prefetto – da parte dei membri del Ccee che rivela “un segno di consapevolezza e di condivisione della preoccupazione espressa dal Santo Padre”. Ed ha aggiunto: “Il tema ci interpella sul nostro essere discepoli di Cristo in Europa nel momento presente. Spesso cattolici di altri continenti, in visita in paesi europei, ci pongono questa domanda: ‘Che vi succede in Europa?’ Un interrogativo che comprende diversi ambiti: cultura, vita pubblica, educazione, famiglia e natalità, vocazioni”. Ciò che preoccupa l’episcopato europeo è il rifiuto in Europa del cristianesimo e la predominanza di un’educazione totalmente secolarizzata cosi come il tentativo di sostituire la religione con i grandi principi. “Papa Francesco – dice Ouellet – esprime il suo realismo con alcune formule che ormai conosciamo: ‘La realtà è più importante dell’idea’; ‘Il tutto è superiore alla parte’, solo per citarne alcune. Queste due massime – dice il card. Ouellet – mi sembrano particolarmente adeguate alla ricostruzione europea”. L’Europa ha bisogno di “una cultura capace di fornire risposte agli interrogativi profondi dello spirito umano, superando il riduzionismo economista e scientifico e il ruolo accentratore e totalizzante dello Stato nazionale ed europeo. I giovani cercano un orizzonte ampio e realistico, con un’economia non frazionata, che offra sbocchi di lavoro e di cura della casa comune”.