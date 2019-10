Adozioni internazionali: Griffini (Aibi), “auspichiamo misure nel Def, per genitori adottivi bonus di 10mila euro”

“La presenza di misure di contrasto alla decrescita demografica nella nota di aggiornamento al Def? Bene, ovviamente le accogliamo con estremo favore. Ma l’adozione internazionale sarà ricompresa in queste misure? Noi lo auspichiamo sicuramente, perché non si può più attendere”. Lo afferma Marco Griffini, presidente di Amici dei Bambini (Aibi), in relazione alle misure per la famiglia contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NaDef) presentata il 30 settembre dal governo, secondo la quale “le politiche di rilancio dell’economia che il Governo intende adottare comprendono un progetto complessivo e sistematico di sostegno e valorizzazione della famiglia”. Tra le azioni previste per contrastare, tra le altre cose, l’inverno demografico, “saranno adottate misure a sostegno della natalità”.

“Da tempo – prosegue Griffini – sosteniamo la necessità di introdurre un bonus di 10mila euro per le famiglie che intraprendono la strada della adozione internazionale”. Per il presidente di Aibi, “è assurdo che chi sceglie di percorrere questa via per costruire una famiglia sia penalizzato e che l’adozione internazionale seguiti a essere l’unica forma di genitorialità a pagamento”. “L’adozione internazionale – sottolinea Griffini – si rilancia anche investendo sui primi a crederci: i genitori. Si ricordi inoltre che, prima di tutto e oltre a essere un’ulteriore misura di contrasto all’inverno demografico quella adottiva è una forma di accoglienza importante verso quei bambini che hanno subito la più grave delle ingiustizie sulla Terra: l’abbandono”.

“L’augurio – conclude – è anche che il prossimo presidente della Cai, il ministro Elena Bonetti, voglia credere in questo bellissimo istituto, in questo che è il più grande atto di giustizia che un essere umano possa mai compiere nella propria vita e che inserisca a tutti gli effetti la adozione internazionale nei programmi governativi di contrasto alla denatalità”.