Ognissanti: Bologna, alla viglia processione dal Meloncello alla Certosa guidata dal card. Zuppi

Torna a Bologna, alla vigilia della solennità di Ognissanti, la processione che dal Meloncello arriva alla Certosa, accompagnata dalla preghiera del rosario. La processione prenderà il via giovedì 21 ottobre, alle 20.45, dalla parrocchia della S. Famiglia e sarà guidata dal card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. Nata nel 2009 per un moto spontaneo e promossa dalla Confraternita dei Domenichini, è divenuta un appuntamento tradizionale, che sostituisce la gioia della preghiera comune ai riti consumistici. Il corteo raggiungerà la chiesa di S. Girolamo della Certosa, dove sarà celebrata la liturgia della Parola. Alla processione sono invitati tutti i fedeli, in particolare le aggregazioni laicali.