Migranti: Open Arms, salvate 15 persone alla deriva, stavano per naufragare

“24 ore di ricerca per trovarli, ora però sono in salvo a bordo della #OpenArms. Erano alla deriva, stavano per naufragare, con il gommone sgonfio e l’acqua che iniziava ad entrare. 15 persone, 6 uomini, 2 donne, 2 bimbi e 5 minori. Tutti in salvo”. Lo si legge in un tweet di Open Arms, in cui annuncia il salvataggio di migranti in balia del mare, nel Mediterraneo.

