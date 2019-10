Diocesi: Perugia, domani un incontro dell’Osservatorio “Etica del lavoro e dell’impresa”

È attivo a Perugia da sei mesi, su iniziativa della Caritas diocesana, l’Osservatorio “Etica del lavoro e dell’impresa” costituito a seguito del convegno nazionale “Dignità & Lavoro” promosso dalla stessa Caritas, nel capoluogo umbro, nel novembre 2018. Fino a oggi hanno contribuito all’opera dell’Osservatorio tredici realtà umbre pubbliche e private “protagoniste” del mondo del lavoro: Acli, Arpal, Cgil, Cisl, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confindustria, Inail e Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, i cui rappresentanti parteciperanno a un incontro in programma domani, alle ore 16, nella “Sala S. Francesco” del Palazzo arcivescovile di Perugia (piazza IV Novembre 6).

Interverranno la coordinatrice dell’Osservatorio Daniela Monni, imprenditrice e già direttrice della Caritas diocesana, Giancarlo Pecetti, direttore della Caritas diocesana, l’economista Pierluigi Grasselli, direttore dell’Osservatorio diocesano sulle povertà e l’inclusione sociale, e il responsabile dell’Ufficio istituzionale Inail Umbria Gennaro Cancellaro. A seguire gli interventi dei rappresentanti delle realtà che partecipano all’Osservatorio, che ha il sostegno e l’incoraggiamento del cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, convinto che un tema di primaria importanza come quello del lavoro non può non vedere la partecipazione e la convergenza di più soggetti nel promuovere azioni mirate alla realizzazione di una maggiore “etica del lavoro e dell’impresa”.

“Nei primi sei mesi di attività – evidenziano i promotori dell’incontro del 30 ottobre – tutte le componenti che hanno dato vita a quest’Osservatorio, sin dall’inizio, hanno portato un loro contributo pronunciandosi congiuntamente sulla necessità di una svolta nel governo e nella gestione dell’economia umbra, per procedere verso quella duplice sostenibilità, ambientale e sociale, proposta da Papa Francesco nella Laudato si’ e oggi auspicata con forza da gran parte della comunità scientifica, sostenuta da larghe fasce, in specie giovanili, della popolazione, nonché oggetto di crescente attenzione da parte di numerose istituzioni ed organizzazioni socio-culturali nazionali e internazionali”.

“Nel 2019 – proseguono i promotori –, l’Osservatorio si è riunito a più riprese, per riflettere sulla situazione reale dell’economia locale e sulle sue criticità e confrontarsi sui progetti di cambiamento e rinnovamento, di razionalizzazione e sostenibilità, fondati su efficienza e giustizia, portati avanti dalle sue componenti. Queste, nell’incontro di domani, si confronteranno ulteriormente sulle modalità più appropriate di guidare il cambiamento promuovendo l’etica del lavoro e dell’impresa, anche nel tentativo e nell’impegno di dare un proprio, se pur modesto, contributo di idee e di esperienze al convegno internazionale sulla ‘Economia di Francesco’ che si terrà ad Assisi nel marzo 2020”.