Diocesi: Molfetta, questa sera don Bignami (Cei) presenta l’enciclica “Laudato si’”

È cresciuto, negli ultimi tempi, l’interesse per la “Laudato si’”, l’enciclica pubblicata da Papa Francesco nel 2015. A presentarla questa sera, alle 19.30, nell’aula magna del Seminario vescovile di Molfetta sarà don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei . L’incontro – rivolto in particolare ai giovani e a tutti colori che hanno a cuore il creato – è promosso dall’ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro e sarà aperto dal saluto del vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, mons. Domenico Cornacchia. Nel corso della serata Gabriella Calvano dell’Università di Bari presenterà una serie di proposte per nuovi stili di vita. A moderare l’incontro sarà Onofrio Losito, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro. Accolta dapprima come una enciclica “verde” soprattutto dal mondo “laico” non ecclesiale, la “Laudato si’”, suddivisa in sei capitoli, è, ricorda una nota della diocesi, “in realtà una esortazione a vivere una ‘ecologia integrale’ espressione attraverso la quale Papa Francesco esprime la preoccupazione per la natura, l’equità verso i poveri, l’impegno nella società, ma anche la gioia e la pace interiore, elementi tutti inseparabili. Don Bignami dirige dal settembre dello scorso anno l’ufficio nazionale della Cei per i problemi sociali e del lavoro e ha curato l’edizione commentata della Laudato si’ pubblicata dalle Edizioni dehoniane”.