Diocesi: Caritas Trapani, un progetto di educazione ambientale per bambini e disabili

Un’esperienza di educazione ambientale per i bambini che frequentano i sette centri cittadini della Caritas a Trapani: un laboratorio divertente ma pure formativo sotto diversi aspetti: didattico, sensoriale, pratico, alimentare che aiuta a coltivare il senso di responsabilità verso la casa comune incominciando col “prendersi cura” delle erbe del proprio orto in cassetta.

Ieri pomeriggio presso “l’Arco della Speranza” a Trapani ( via Errante) si è tenuto il primo appuntamento di “Orto x Orto, corso pratico alla felicità per bambini”, promosso dalla Caritas diocesana grazie alla collaborazione dell’associazione “Coltivatori di bellezza”. L’esperimento proseguirà per altri due pomeriggi nell’ambito del progetto “Custodi del creato”.

Insieme ai bambini, protagonisti dell’esperienza sono stati anche gli ospiti del centro diurno “Casa famiglia Domenico Amoroso”.