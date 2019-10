Coree: mons. Yu Soo-il (ordinario militare), “situazione instabile, nessuno convinto della pace”

“La situazione è molto instabile nella Penisola coreana. Nessuno può essere convinto che ci sarà la pace”. Lo dice al Sir il vescovo Francis Xavier Yu Soo-il, ordinario militare in Corea, a Roma in questi giorni per partecipare al 5° corso internazionale per la formazione dei cappellani militari cattolici al diritto umanitario internazionale, promosso dalla Santa Sede. Il timore rimane quello dello sviluppo da parte delle Corea del Nord di armi nucleari. “Noi, però, stiamo pregando per la pace – dichiara il vescovo -. Il mio è un sentimento di speranza perché ci possa essere la pace nella Penisola coreana”.