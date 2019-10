Abruzzo-Molise: Chieti, domani mons. Forte (presidente Ceam) presiede messa per inaugurazione anno accademico Itam

Domani a Chieti, alle ore 17, il presidente della Conferenza episcopale regionale, mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, presiederà, nella cappella del Seminario regionale, la messa per l’inizio dell’anno accademico dell’Istituto teologico abruzzese-molisano (Itam), concelebrata dal moderatore agli studi del Seminario, mons. Claudio Palumbo, vescovo di Trivento, dal rettore del seminario, don Antonio D’Angelo, dal preside dell’Itam, Marcello Paradiso, e dai docenti.

Alle ore 18, nell’aula magna del Seminario, Giovanni Stanghellini terrà la prolusione sul tema: “Identità, alterità, cura”. Stanghellini è membro fondatore della Steering Committee dell’International Network for Philosophy and Pschiatry; presidente fondatore della sezione “Philosophy and Psychiatry” della European Association of Psychiatrists e vice-presidente della Sezione “Psychiatry and the Humanities” della World Psychiatric Association.