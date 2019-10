60° Filmoteca Vaticana: Roma, oggi presentazione del libro di mons. Dario Viganò “Il cinema dei Papi”

Presentato questa mattina, presso l’Ambasciata italiana presso la Santa Sede, il volume “Il Cinema dei Papi. Documenti inediti dalla Filmoteca vaticana” (Marietti 2019) di mons. Dario Edoardo Viganò, vice-cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze sociali nonché professore ordinario di cinema. Tra i relatori il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione, Giulia Carluccio, presidente della Consulta universitaria di cinema, e l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede, Pietro Sebastiani.

Il volume viene pubblicato in occasione del 60° anniversario della Filmoteca Vaticana, istituita il 16 novembre 1959 da Giovanni XXIII, snodo significativo per il rapporto tra cattolici e cinema. Potendo attingere a documentazione pressoché inedita dagli archivi vaticani – tra Segreteria di Stato, fondi del Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali e archivi della Gendarmeria –, nel suo testo mons. Viganò mette a tema il cambio di passo nei rapporti tra Chiesa e cinema e in generale, con il Concilio Vaticano II, tra Chiesa e media. “L’istituzione della Filmoteca Vaticana – ha rimarcato mons. Viganò – può essere, infatti, guardata sia come l’atto finale di una relazione con i media ancorata alla strategia della doppia pedagogia (tra ammonimento e incoraggiamento), fulcro della prospettiva della Chiesa di Pio XII, sia come l’annuncio della profonda rivisitazione del rapporto tra i mezzi di comunicazione di massa e l’azione ecclesiale, esito di quella nuova attenzione ai ‘segni dei tempi’ proposta dal pontificato giovanneo”.

Nel corso della presentazione è stato mostrato in anteprima un estratto del Web-Doc “Il cinema dei Papi. La Filmoteca Vaticana” ispirato al libro di mons. Viganò, in 6 episodi dal prossimo 16 novembre sul portale Vaticannews.va del Dicastero della Comunicazione.