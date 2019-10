Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Umbria, stravince Salvini. Morto nel corso di un raid Usa il terrorista Al Baghdadi. Cinema, Oscar a carriera per Lina Wertmuller

Umbria, stravince Salvini. Tesei sfiora il 58%

A scrutini conclusi i dati fotografano il grande successo della candidata del centrodestra alla guida della Regione Umbria, Donatella Tesei, con il 57,55%, davanti al rivale Vincenzo Bianconi, candidato dell’alleanza centrosinistra-Ms5, quasi al 37,48%. Alta la partecipazione al voto: il dato definitivo è del 64,69%, rispetto al 55,43% delle precedenti. Il dato assegna per la prima volta al centrodestra una Regione storicamente del centrosinistra dell’Italia centrale. Parla di impresa storica il leader della Lega Matteo Salvini, che lancia un chiaro avvertimento al governo che definisce “abusivo”.

Trump conferma, “morto nel corso di un raid Usa il terrorista Al Baghdadi”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che il capo dell’Isis Abu Bakr Al Baghdadi è morto nel corso di un raid Usa in Siria, durato circa due ore. “Il terrorista numero uno al mondo è morto”, ha detto in un discorso dalla Casa Bianca. “Dal suo corpo mutilato abbiamo avuto conferma della sua identità”, ha aggiunto. Al Baghdadi si è fatto saltare in aria e ha ucciso tre bambini che erano con lui. Con Al Baghdadi “c’erano due mogli, entrambe indossavano giubbotti esplosivi, non li hanno fatti esplodere, ma sono comunque morte”, ha proseguito il presidente Usa. “I nostri soldati hanno dovuto rimuovere le macerie per arrivare al suo corpo perché con la sua esplosione era crollata la galleria dove si trovava”.

Argentina, Macri sconfitto: trionfa il peronismo con Fernandez

Il peronismo torna al potere in Argentina in un momento in cui il Paese vive una gravissima crisi economica e l’America Latina è scossa da tensioni. Il conteggio dei voti si è chiuso con Fernandez, del Frente de Todos, al 48,04%, davanti al presidente uscente, Mauricio Macri, che ha ottenuto il 40,44% (un vantaggio di 8 punti, meno di quello che pronosticavano i sondaggi ma comunque sufficiente per evitare il ballottaggio). La transizione inizierà già oggi, quando Macri e Fernandez si incontreranno per una colazione alla Casa Rosada. Fernandez, avvocato sessantenne, ex capo di gabinetto del governo di Ne’stor Kirchner, prenderà le redini del potere il prossimo 10 dicembre.

Catalogna, migliaia in piazza a Barcellona per una “Spagna unita”

Decine di migliaia di catalani a sostegno dell’unità della Spagna hanno marciato a Barcellona per denunciare la strategia dei separatisti e le violenze seguite alla condanna dei leader indipendentisti. I manifestanti, che secondo i numeri forniti dalla polizia municipale erano circa 80.000, hanno percorso l’elegante viale del paseo de Gracia, sventolando bandiere spagnole e catalane e gridando “basta” o “le strade sono per tutti”, in risposta a uno degli slogan gridati dai separatisti sabato scorso “le strade saranno sempre nostre”. La marcia è stata convocata dall’associazione Societat civil catalana (Scc), per dimostrare che gli anti-separatisti formano una “maggioranza silenziosa”.

Germania, voto in Turingia: l’ultradestra di Björn Höcke va oltre il raddoppio

Terremoto politico in Turingia, dove l’Afd, il partito dell’ultradestra, secondo le prime proiezioni di Ard e Zdf schizza al 24% diventando la seconda forza del Land orientale. Precipita invece la Cdu di Angela Merkel, che lascia sul terreno oltre 11 punti al 22%, mentre conquista la prima posizione nei favori degli elettori il partito della sinistra, la Linke, del governatore Bodo Ramelow, al 30% dei voti.

Cinema, Oscar a carriera per Lina Wertmuller

Trionfo per Lina Wertmüller a Los Angeles ai Governors Award dell’Academy per la consegna dell’Oscar alla carriera. La regista, 91 anni, emozionata, non ha perso la sua verve e la sua ironia trasformando il gala in un happening, soprattutto quando ha scherzato con Isabella Rossellini in viola davanti alla regista superstiziosa che ha fatto più volte il gesto delle corna, suscitando l’ilarità generale. Nella cerimonia all’Hollywood & Highline Center sono stati premiati alla carriera anche David Lynch e Geena Davis e Wes Studi.

Roma, omicidio Luca Sacchi: ancora punti oscuri

Sulla morte di Luca Sacchi, ucciso a Roma nella notte tra mercoledì e giovedì scorso ci sono ancora molti punti oscuri. La fidanzata della vittima, Anastasia Kylemnyk, verrà ascoltata nuovamente dagli inquirenti in settimana. Obiettivo di chi indaga è ricostruire le fasi precedenti alla colluttazione e allo sparo che ha raggiunto Sacchi alla testa, e in particolare quanti soldi aveva effettivamente nello zaino la ragazza.