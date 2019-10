Pontificia Facoltà Auxilium: Ruffinatto, “alleanze educative fondamentali per promuovere cultura dell’incontro e del dialogo”

“L’anno che si apre dinanzi a noi si colloca in un orizzonte ecclesiale particolarmente favorevole per la missione della nostra Facoltà posta in perfetta continuità con il Patto educativo globale lanciato da Papa Francesco lo scorso 12 settembre”. Ad affermarlo è Piera Silvia Ruffinatto, preside della Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma nel discorso inaugurale di oggi alla cerimonia di apertura dell’anno accademico 2019/2020 dell’Ateneo. “Nella nostra Facoltà – ha proseguito la preside – dedichiamo uno spazio privilegiato al tema delle alleanze educative, fondamentali per promuovere una cultura dell’incontro e del dialogo che fa crescere l’umano di ogni persona”. Da qui l’impegno a “costruire rapporti attivi e dinamici capaci di creare un ambiente accademico aperto, conviviale e universale», ha concluso Ruffinatto.