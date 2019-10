Pontificia Facoltà Auxilium: Enrico Letta, “democrazia e formazione sono in connessione tra loro”

“Democrazia e formazione sono in connessione tra loro: entrambe,infatti, hanno vissuto negli ultimi anni un’innovazione tecnologica senza precedenti, legata in particolare allo smartphone”. Con queste parole Enrico Letta, preside della Paris School of International Affairs dell’Università Sciences Po a Parigi, introduce la prolusione dal titolo “Metamorfosi della democrazia e implicanze educative” tenutasi oggi in occasione dell’apertura dell’anno accademico 2019/2010 alla Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma.

“Una seconda identità, quella che si è trasferita all’interno dello smartphone, che produce un impatto sistemico enorme sulla nostra vita quotidiana”, ha aggiunto Letta. Da qui, i tanti cambiamenti che riguardano da vicino anche la democrazia, la quale “si trova a vivere oggi in tempo reale e in una situazione di trasparenza del tutto nuova”, e la formazione, dimensione necessaria “per trovare, attraverso una sovrapposizione di esperienze diverse, i punti cardinali della bussola che orienta la nostra vita”, ha concluso.