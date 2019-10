Piccoli Comuni: Mattarella, “importante evitare isolamenti e abbandoni, mantenere presidi essenziali nelle comunità più piccole”

“Quando si cresce insieme la Repubblica è più forte. Così come la comunità nazionale è più solida e coesa quando le diseguaglianze si riducono, quando la rete delle connessioni tra i suoi territori è più efficace”. Lo ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione del convegno organizzato da Poste Italiane in favore dei piccoli Comuni.

“L’Italia è ricca di paesi grandi e piccoli, espressioni della cultura e della laboriosità delle popolazioni che li hanno creati e abitati”, sottolinea il Capo dello Stato, per il quale “le originali identità civiche e il divenire storico dei territori compongono un quadro che rappresenta la carta d’identità del Paese, e anche il fondamento delle sue qualità e delle sue istituzioni”. “Questa ricchezza va tutelata e valorizzata”, ammonisce Mattarella, evidenziando come “le sempre più rapide trasformazioni economiche e sociali presentano rischi di varia natura per la qualità della vita delle popolazioni dei piccoli Comuni italiani, talvolta mettendo persino in discussione il loro equilibrio vitale”.

“È importante evitare isolamenti e abbandoni, è necessario prestare cura alla pluralità dei territori, alla varietà del patrimonio civile, culturale, ambientale”, l’esortazione del Capo dello Stato, secondo cui “l’impegno a mantenere i presidi essenziali nelle comunità più piccole, nelle aree interne, montane e insulari, è particolarmente meritorio e non risponde soltanto a un elementare dovere di unità nazionale, bensì consente di mettere a frutto risorse altrimenti abbandonate e infruttuose e di curare la salute dei territori, condizione di sviluppo sostenibile”.

“È quando i diritti dei cittadini e i servizi a loro accessibili rispondono davvero a un criterio di universalità che la Costituzione risulta applicata”, evidenzia Mattarella, convinto che “uno sforzo convergente di istituzioni, imprese, società civile, è indispensabile a questo scopo”.