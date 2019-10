Oscar a Lina Wertmuller: Casellati, “artista straordinaria e poliedrica, grande talento italiano”

“Esprimo grande soddisfazione per l’Oscar alla carriera alla regista Lina Wertmüller. Un’artista straordinaria e poliedrica che con i suoi film e con tutte le produzioni artistiche nelle quali si è cimentata, è stata capace di farci ridere, piangere e pensare, sempre con un tratto di originalità e fantasia fuori dal comune. Un grande talento italiano che oggi ha reso l’Italia ancora più grande nel mondo”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha commentato l’assegnazione a Los Angeles del prestigioso riconoscimento alla regista italiana.

“A luglio scorso – ricorda la seconda carica dello Stato –, nell’ambito della rassegna Senato&Cultura, ho voluto omaggiare Lina Wertmüller a Palazzo Madama con il premio ‘Genio ed eccellenza italiana nel mondo’ per testimoniare la stima delle istituzioni nei confronti di una grande donna, una maestra di cinema e di ironia che ha saputo raccontare sul grande schermo le mille facce del nostro Paese, entrando nella storia, già più di 40 anni fa, come la prima donna regista ad ottenere la nomination per l’Oscar di categoria”. “L’Oscar ricevuto oggi – conclude Casellati – assegna a Lina Wertmüller un posto di diritto nell’Olimpo dell’arte e della cultura italiana contemporanea”.