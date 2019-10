Lettonia: Chiese celebrano il 3 novembre la “domenica degli orfani”. 800 i bambini negli istituti del Paese

La Lettonia aderisce all’iniziativa internazionale volta a pregare e sostenere gli orfani: il 3 novembre, nelle chiese cristiane lettoni si celebrerà la “domenica degli orfani”. Secondo le statistiche ufficiali, riportate sul portale dell’arcidiocesi di Riga, all’inizio del 2018 c’erano circa 1.200 bambini negli orfanotrofi lettoni, ora ce ne sono ancora 800. “Negli ultimi anni, varie organizzazioni hanno compiuto sforzi per sensibilizzare su come aiutare e sostenere i bambini negli orfanotrofi”, spiega una nota: è il caso della Casa della Sacra famiglia a Riga, che offre regolarmente corsi di formazione per potenziali genitori adottivi o famiglie affidatarie; diverse comunità sono diventate “amiche” di un orfanotrofio, visitando regolarmente i bambini e offrendo loro attività. Ma “si può fare di più” e quindi l’iniziativa del 3 novembre, giunta alla settima edizione in Lettonia, serve oltre che “a pregare per questi bambini, i loro veri genitori e i genitori adottivi”, anche a “chiederci cosa possiamo fare noi come Chiese e come individui per migliorare la situazione di questi bambini”. La “domenica degli orfani” è un’iniziativa ecumenica internazionale che coinvolge Chiese cristiane in tutto il mondo.