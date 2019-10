Elezioni in Umbria: gli auguri dei vescovi a Donatella Tesei, nuova presidente della Regione

La Conferenza episcopale umbra porge “vivissimi rallegramenti ed auguri” a Donatella Tesei, chiamata dalla fiducia degli elettori a governare la Regione. “In un momento particolarmente delicato e complesso e carico di sfide come quello attuale – afferma l’arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra, mons. Renato Boccardo –, si rende più che mai necessaria una cordiale alleanza e collaborazione, nel rispetto delle specifiche competenze, tra tutti coloro che condividono una qualche responsabilità per il bene comune”. “Le questioni fondamentali della precarietà del lavoro, della fuga dei giovani, di servizi sanitari più qualificati, della ricostruzione post-sismica con la ripresa delle attività commerciali e turistiche, dell’educazione delle giovani generazioni, di una intelligente politica a favore della famiglia (mamme lavoratrici, sostegno alla maternità, elevati costi degli asili nido, possibili agevolazioni per l’acquisto della prima casa per le giovani famiglie, ecc.), richiedono una riflessione attenta e un’azione efficace alle quali la Chiesa della nostra Regione – conclude il presidente della Conferenza episcopale umbra – intende continuare ad assicurare, insieme con la preghiera, il proprio efficace contributo”.