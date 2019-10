Diocesi: Roma, il 31 ottobre conclusione del mese missionario straordinario a San Giovanni in Laterano con il card. De Donatis

Il mese missionario straordinario si conclude nella diocesi di Roma con la veglia missionaria diocesana il 31 ottobre alle 20.30 nella basilica di San Giovanni in Laterano. A presiederla il cardinale vicario Angelo De Donatis, che durante il rito consegnerà anche il mandato diocesano ad alcuni fedeli della diocesi che partiranno per la missione ad gentes durante l’anno pastorale. “Ho udito il suo grido”, il filo conduttore alla veglia: cinque rappresentanti dei cinque continenti saranno infatti voce dei loro popoli, portando all’attenzione dell’assemblea una particolare piaga che affligge quella determinata parte del mondo. Spiega don Michele Caiafa, addetto del Centro diocesano per la cooperazione missionaria tra le Chiese: “Abbiamo provato ad accogliere la voce del mondo intero. Molti sono i problemi del pianeta, ma abbiamo fatto una scelta tenendo conto dei pesi maggiori che affliggono le diverse zone. Per l’Africa, ad esempio, abbiamo riflettuto su quanto poco la dignità delle persone sia considerata, quanto i malati siano dimenticati. Penso ai tanti bambini, ai quali basterebbero farmaci facilmente reperibili qui da noi per avere salva la vita”. A far sentire la voce del continente africano padre Renato Kizito Sesana. Per l’Asia ci si è concentrati sulle diseguaglianze e discriminazioni nei confronti delle donne. Ma, annuncia il sacerdote, “ascolteremo anche il grido di pace che si alza dalla Siria, portando nel cuore il dolore di quella gente. Attenzione particolare sarà dedicata all’Amazzonia”. L’animazione musicale della veglia rifletterà la globalità dell’iniziativa: ci saranno canti eseguiti dalla comunità congolese, dal coro della comunità siriana e dal coro della parrocchia di Sant’Ippolito.