Custodia del Creato: Oratorio San Giovanni Battista de La Salle, un progetto per riqualificare la zona del Torrino a Roma

“Sunday for Future”: è il progetto ideato e promosso dall’oratorio di San Giovanni Battista de La Salle dell’omonima parrocchia al Torrino, quartiere residenziale di Roma Sud per educare le giovani generazioni e per promuovere un impegno diretto della comunità nella riqualificazione del territorio. Il progetto verrà presentato domani a Roma presso la sede del IX Municipio (ore 16). “L’evidente stato di degrado di viale degli Astri, una delle principali arterie del quartiere – si legge in una nota dei promotori – ha sollecitato l’attenzione della comunità parrocchiale che insieme agli animatori dell’oratorio ha pensato questo progetto che coniuga l’educazione dei tanti adolescenti, che vi transitano abitualmente, alla sensibilizzazione delle varie realtà territoriali a cominciare dal IX Municipio, dall’associazione Retake Roma, dal Comitato di quartiere Torrino Nord, dall’Istituto Santa Chiara e dal Centro Oratori Romani”. “Sunday for Future” mira a “ottenere un rinnovato senso civico e una maggiore attenzione al decoro urbano, coinvolgendo non solo i ragazzi, ma anche le loro famiglie, così come gli stessi abitanti del quartiere recuperando insieme spazi che possano divenire maggiormente vivibili per l’intera comunità. Intende anche far crescere una rete fra i diversi soggetti coinvolti, con particolare attenzione alle altre agenzie educative che si occupano di ragazzi e giovani”. L’evento prevede una serie di azioni di sensibilizzazione realizzata da formatori del Centro oratori romani e di Retake Roma nelle classi della scuola media dell’Istituto Santa Chiara, animazioni e incontri dei gruppi giovanili della parrocchia. Appuntamento il 16 e il 17 novembre. I partecipanti saranno coinvolti in azioni concrete di riqualificazione della zona prescelta consentendo a tutti di dare il proprio contributo. La manifestazione si concluderà presso la parrocchia con la messa.