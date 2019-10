Turismo sostenibile: Università europea di Roma, il 29 ottobre un convegno tra sostenibilità e accessibilità

Si terrà il 29 ottobre all’Università europea di Roma (via degli Aldobrandeschi 190 – ore 10) il convegno “Sviluppo locale e turismo. Una lettura attraverso il paradigma della sostenibilità e accessibilità”. L’incontro sarà aperto dal rettore p. Pedro Barrajón e da Gianluca Casagrande, vicecoordinatore del corso di laurea in Turismo e valorizzazione del territorio dell’Ateneo. Obiettivo dell’incontro riflettere sui criteri per lo sviluppo del turismo nei prossimi decenni. Se non pianificato a livello locale,. il turismo, spiegano gli organizzatori, rischia di diventare una minaccia per l’ambiente e rischia di ostacolare la convivenza sociale. “Per limitare tali possibili pericoli – spiega Carmen Bizzarri, docente nel corso di Turismo – è necessario agire immediatamente con politiche volte alla diminuzione dell’uso delle risorse naturali, attivando tecnologie appropriate e innovative per i territori, ma soprattutto declinando il turismo verso una equità sociale intergenerazionale e intra-generazionale”. Sì dunque ad un turismo sostenibile e inclusivo “che va oltre le barriere sociali, di genere, di pelle o di età, consolidando la prospettiva etica di un mondo che potenzialmente è per tutti e dove ognuno può trovare un proprio altrove per stare in armonia con sé stesso e con il creato”.