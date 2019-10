Solidarietà: Commissariato Terra Santa Umbria, 27 ottobre a Perugia concerto per la scuola di Gerico

Sarà il capolavoro di Mozart “Requiem KV 626” nella sua versione più famosa, quella di Franz Xaver Sussmayr, che integrò di suo pugno il lavoro lasciato a metà dal maestro, il cuore del concerto “Pro Terra Santa” che si terrà domenica 27 ottobre, (ore 18,00), a Perugia per celebrare gli 800 anni del pellegrinaggio di pace di San Francesco in Terra Santa (1219 – 2019). L’iniziativa è del Commissariato di Terra Santa per l’ Umbria, insieme alla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, in collaborazione con l’ Associazione Santo Sepolcro Foligno Onlus. Il concerto servirà per raccogliere fondi da destinare alla “Terra Santa School” di Gerico guidata dal direttore padre Mario Hadchty. Le donazioni verranno utilizzate per la costruzione di un terzo piano, al fine di accogliere circa trecento bambini e bambine in lista di attesa, oltre che sostenere gli studenti bisognosi, ed altri progetti nella Terra di Gesù. Il concerto, introdotto da padre Giuseppe Battistelli, Commissario di Terra Santa per l’ Umbria, sarà interpretato dal Coro Canticum Novum di Solomeo e dall’ Orchestra da Camera di Perugia. I solisti saranno: Lucia Casagrande Raffi (Soprano), Elisabetta Pallucchi (Mezzosoprano), David Sotgiu (Tenore), e Ferruccio Finetti (Basso). Si esibiranno circa novanta artisti. Il programma di sala quest’ anno sarà arricchito da molte immagini di opere d’ arte di artisti famosi che riproducono la passione e la resurrezione di Cristo, un messaggio importante in prossimità della commemorazione di tutti i defunti del 2 novembre. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 393.9715743 – E mail – associazione@santosepolcrofolignoonlus.it