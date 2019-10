Sinodo per l’Amazzonia: oggi pomeriggio la votazione del documento finale

È prevista oggi pomeriggio la votazione sul documento finale del Sinodo per l’Amazzonia, che ogni padre sinodale, questa mattina, ha avuto la possibilità di rileggere singolarmente. Ieri pomeriggio, invece – riferisce Vatican news – si è svolta, alla presenza del Papa, la quindicesima Congregazione generale del Sinodo speciale dei Vescovi per la Regione Panamazzonica, che ha visto la presentazione del Documento finale e l’elezione dei Membri del Consiglio post-sinodale. 182 i Padri Sinodali presenti in Aula. Sono 13 i Membri del Consiglio per l’attuazione dell’Assemblea speciale dell’Amazzonia, eletti oggi pomeriggio a maggioranza assoluta. I loro nomi rappresentano i Paesi principali che costituiscono la Regione: 4 provengono dal Brasile, 2 dalla Bolivia, 2 dalla Colombia, 2 dal Perù, 1 dalle Antille, 1 dal Venezuela e 1 dall’Ecuador. Ai membri eletti oggi se ne aggiungeranno poi altri tre, di nomina pontificia. Il Consiglio avrà il compito di procedere all’attuazione delle indicazioni del Sinodo. Subito dopo la votazione, la 15.ma Congregazione ha visto il Relatore generale del Sinodo nonché presidente della Rete ecclesiale panamazzonica, il Cardinale Claudio Hummes, presentare in aula il documento finale dei lavori. Nell’introdurre il testo, il porporato ha evidenziato “il grande lavoro portato avanti dalla Commissione per la Redazione del documento, così come dai Circoli Minori, che hanno presentato numerosi emendamenti”. Il testo, ha detto, “si innesta in un momento di emergenza ecologica, in cui è necessario agire e non rimandare”. “La preservazione dell’Amazzonia è fondamentale – ha aggiunto, per la salute del pianeta e la Chiesa ne è consapevole, cosciente del fatto che occorra una conversione integrale per un’ecologia integrale. La Chiesa, infatti, ascolta il grido dei popoli dell’Amazzonia e il grido della terra, che sono lo stesso grido, espressione anche di una grande speranza”. Il Sinodo, ha concluso il porporato, “serve a raggiungere una comunione ecclesiale, con Pietro e sotto la guida del Papa”. Secondo la tradizione delle assemblee sinodali, il Papa ha offerto a tutti i partecipanti al Sinodo uno speciale dono: la medaglia del Pontificato per l’anno 2019 raffigurante l’Amazzonia.