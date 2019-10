Sinodo per l’Amazzonia: documento finale, “creare osservatorio pastorale socio-ambientale” per difendere i popoli indigeni

“Creare un osservatorio pastorale socio-ambientale, rafforzando la lotta per la difesa della vita”. È una delle proposte contenute nel documento finale del Sinodo per l’Amazzonia, in cui si suggerisce di “effettuare una diagnosi del territorio e dei suoi conflitti socio-ambientali in ogni Chiesa locale e regionale, per poter assumere una posizione, prendere decisioni e difendere i diritti dei più vulnerabili”. L’osservatorio, si legge al n. 85, “lavorerebbe in collaborazione con Celam, Clar, Caritas, Repam, episcopati nazionali, chiese locali, università cattoliche, Cidh, altri attori non ecclesiali del continente e rappresentanti delle popolazioni indigene”. I padri sinodali chiedono, inoltre, che nel Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale “venga creato un ufficio amazzonico che sia in relazione con questo Osservatorio e con le altre istituzioni locali amazzoniche”.