Risparmio: Roma, il 31 ottobre un evento all’Angelicum. Il 30 la presentazione dell’indagine Acri – Ipsos

Giovedì 31 ottobre, dalle 10.15 alle 12.30, si celebra la 95ª edizione della Giornata mondiale del risparmio, organizzata come ogni anno dall’Acri, sotto l’Alto patronato del presidente della Repubblica. L’evento si svolge presso l’aula magna dell’Angelicum – Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, a Roma (Largo Angelicum 1). Titolo dell’edizione 2019 “Risparmio è sostenibilità. Scelte di oggi per immaginare il domani”. In qualità di relatori interverranno: il ministro dell’Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, il presidente di Acri, Francesco Profumo, il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli. Il giorno precedente – mercoledì 30 ottobre – si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’annuale indagine Acri – Ipsos su “Gli Italiani e il risparmio”, giunta alla diciannovesima edizione. L’appuntamento è presso la sede di Acri, a Roma in via del Corso 267, alle 11.30. Intervengono il presidente di Acri, Francesco Profumo, e il presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli.