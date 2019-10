Rai Vaticano: “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, il 3 novembre su Rai Uno approfondimento sul Sinodo e sul viaggio del Papa in Giappone e Thailandia

Le parole chiave del Sinodo per l’Amazzonia, il significato del prossimo viaggio di Papa Francesco in Thailandia e in Giappone, la missione del Pime, a 170 anni dalla sua fondazione, in una metropoli come Milano. Con Rai Vaticano, torna su Rai Uno, “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, il programma di Massimo Milone e Nicola Vicenti, in onda domenica 3 novembre, alle 23.45. Andrà in onda l’intervista al card. Pedro Ricardo Barreto Jimeno, presidente vicario della Rete Ecclesiale Panamazzonica, che parla di “un Sinodo inedito”. “Nulla era mai stato immaginato. Una rinnovata esperienza di fede e di promessa della missione cristiana in Amazzonia”. Per il gesuita padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione Ratzinger, “il Sinodo ha invitato tutti alla conversione per trovare nuovi modelli di vita, nuovi rapporti con il creato, nuove solidarietà fra i popoli”. Si parlerà poi del prossimo viaggio di Papa Francesco in Thailandia e Giappone. “A livello ecclesiologico sarà una visita molto importante”, riferisce il card. Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. In un paese dove la maggioranza della popolazione è scintoista e buddista, i cristiani sono oltre 300 mila e in una terra che ha conosciuto l’orrore della bomba atomica, spiega Filoni, “il Papa parlerà di pace e di disarmo”. A Rai Vaticano anche la storia di don Antonello Iapicca, missionario romano, da 30 anni in Giappone, “paese votato all’efficienza esasperata – dice – dove la testimonianza cristiana è un seme silenzioso”. A rispondere alla domanda su “cosa significa essere missionari oggi” sono i sacerdoti del Pontificio Istituto Missioni Estere (Pime), a 170 anni dalla fondazione della struttura. A due passi da CityLife, a Milano, la casa madre del Pime si propone come “fabbrica di dialogo”. Spiega l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini: “Questo nuovo centro è una responsabilità che sentiamo forte perché la missione è in casa nostra. Qui da ogni parte del mondo, arriva gente che cerca un tetto, lavoro, serenità, occasioni di dialogo e preghiera”. Focusa anche sul Pontificio Istituto di Musica Sacra, l’università della musica del Papa, dove arrivano studenti da 42 nazioni. Infine, nella controcopertina della puntata, riflettori sul paese di Scala, nella costiera amalfitana. Con i francescani, per un giorno, capitale mondiale per la pace.