Rai Due: Sulla via di Damasco, domani il commento delle proposte emerse dal Sinodo per l’Amazzonia con mons. Ciocca Vasino

Dal Sinodo per l’Amazzonia il volto della Chiesa missionaria che abbraccia il grido di aiuto degli indigeni. Sulla Via di Damasco dedicherà l’intera puntata di domani, domenica 27 ottobre, su Rai Due, alle 8.20, a quella regione verde del mondo devastata dagli interessi di parte. In studio, mons. Adriano Ciocca Vasino, vescovo di Sao Felix do Araguaia (Brasile), da sette anni in Amazzonia: commenterà con la conduttrice, Eva Crosetta, le proposte emerse dal Sinodo per preservare la biodiversità umana e naturale dalla brutalità del business dell’oro, del rame, della coca e del legname. All’inizio, l’intervista a p. Corrado Dalmonego, missionario tra gli Yanomami, uno degli antichi popoli della foresta che rischia di scomparire. Subito dopo, le voci di due giornaliste, Lucia Capuzzi e Stefania Falasca, autrici del libro “Frontiera Amazzonia”, un viaggio nel polmone del mondo, ridotto a semplice serbatoio di risorse. Durante il programma, alcuni frammenti del pensiero di Papa Francesco su questa parte del mondo.