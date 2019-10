Pontificia Facoltà Auxilium: Roma, il 28 ottobre l’inaugurazione dell’anno accademico con Enrico Letta

Sarà Enrico Letta, preside della Paris School of International Affairs dell’Università Sciences Po a Parigi, a tenere la prolusione in occasione dell’apertura dell’anno accademico alla Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma. L’appuntamento è per lunedì 28 ottobre, alle 11.30. Il suo intervento, dal titolo, “Metamorfosi della democrazia e implicanze educative”, prende spunto dai grandi cambiamenti a cui stiamo assistendo ponendoli in relazione con l’educazione. Il punto di vista è quello di un esperto di “affari internazionali”, considerato a partire da un lungo vissuto politico e, ora, di accademico. L’atto d’inaugurazione del 65° anno accademico avrà inizio alle 9 con la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Jan Romeo Pawloswki, delegato per le rappresentanze pontificie della Segreteria di Stato, cui farà seguito la relazione della preside, Prof. Piera Ruffinatto, sull’anno accademico 2018-2019 e un saluto di Madre Yvonne Reungoat, vice gran cancelliere della facoltà.