Parità scolastica: Roma, il 14 novembre un convegno su autonomia e libertà di scelta educativa con il card. Bassetti e la presidente del Senato Casellati

“Autonomia, parità e libertà di scelta educativa in Italia e in Europa” è il tema del convegno in programma il prossimo 14 novembre a Roma per iniziativa dell’Unione delle superiore maggiori d’Italia (Usmi) e della Conferenza italiana superiori maggiori (Cism). L’evento, che ha lo stesso titolo del documento presentato nel giugno 2017 dal Consiglio nazionale della scuola cattolica (Cnesc) istituito presso la Cei, si terrà presso la sala convegni Usmi-Cism, in via Zanardelli, 32 (ore 15 – 18). Previsti interventi del cardinale presidente della Cei Gualtiero Bassetti e dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nonostante la Legge 62/2000 abbia inserito le scuole paritarie nel sistema scolastico pubblico d’istruzione a tutti gli effetti, esse “vivono ancora un’emarginazione che ne rende problematica la sopravvivenza, soprattutto per il fatto che la parità non si è completata nell’aspetto economico”, spiegano gli organizzatori che intendono richiamare “l’attenzione dell’opinione pubblica e del mondo politico proprio sul sistema scolastico italiano ‘ancora incompiuto'” invitando a fare i passi necessari “affinché il sistema formativo italiano, nel suo complesso, possa perseguire meglio la missione educativa che la società gli affida e che la legge a pieno titolo gli riconosce”. Per l’Usmi interverrà suor Nicla Spezzati, già sottosegretaria al Dicastero per la vita consacrata; per il Cism il suo presidente p. Luigi Gaetani. A seguire un confronto tra rappresentanti Cism, Usmi, Fism, Fidae, Agidae, Confap, Agesc, Cdo-Foe. Conclusioni e prospettive affidate a suor Anna Monia Alfieri, già presidente Fidae Lombardia, che da anni indica come soluzione lo strumento del costo standard di sostenibilità per allievo.