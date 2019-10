Papa Francesco: discorso finale Sinodo, ruolo della donna nella Chiesa “va molto oltre la funzionalità”. Incrementare lavoro della Commissione per il diaconato femminile

“Assumere nuove persone” ed incrementare il lavoro della Commissione di studio per il diaconato femminile. È una delle indicazioni suggerite dal Papa, nel discorso a braccio pronunciato al termine del Sinodo per l’Amazzonia. “Bisogna riflettere su cosa significa il ruolo della donna nella Chiesa”, ha detto Francesco: “Quando pensiamo al ruolo della donna nella Chiesa, pensiamo solo alla parte funzionale. Ma il suo compito va molto oltre la funzionalità”, ha aggiunto citando come esempio il ruolo della donna “nella trasmissione della fede e della cultura”.