“Aprire una sezione amazzonica nel Dicastero per la promozione dello Sviluppo umano integrale”. Lo ha proposto il Papa, nel discorso tenuto a braccio in spagnolo a conclusione del Sinodo per l’Amazzonia. Riferendosi alla questione del “rito amazzonico”, uno dei temi dibattuti al Sinodo, Francesco ha fatto notare che “la competenza è della Congregazione per il Culto Divino”, ed è in quel contesto che va inserita la “proposta necessaria per l’inculturazione”.