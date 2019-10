Immigrazione: Migrantes-Caritas, Catania la prima provincia siciliana per stranieri residenti. La comunità rumena la più numerosa

Sono 37.591 gli stranieri residenti nella provincia di Catania, la prima in Sicilia per presenze, con una crescita, tra il 2019 e il 2018, pari al 4,4% e una percentuale straniera sul totale della popolazione che vale il 3,4%. La comunità più rappresentata è quella rumena con circa 12 mila presenze, seguita da Sri Lanka, poco più di 4 mila, e dalla Cina, circa 2 mila. Lo evidenzia il rapporto “Rapporto immigrazione 2018-2019 – Non si tratta solo di migranti”, redatto da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, relativo alla Sicilia, presentato stamani nel museo diocesano di Catania. Nel solo Comune etneo sono 13.977 gli stranieri residenti (circa 4,5% del totale della popolazione cittadina) e le tre nazioni di provenienza maggiormente rappresentate sono lo Sri Lanka (2.629), la Romania (2.269) e la Cina (1.109). “L’accoglienza deve andare oltre gli aspetti statistici in quanto dietro ogni numero c’è un volto di uomo, di donna, di bambino che ha bisogno della nostra attenzione, presenza e condivisione – ha spiegato mons. Salvatore Genchi, vicario generale dell’arcidiocesi di Catania – perché tante volte sentiamo dai nostri politici quanto aumentano e quanto diminuiscono, riducendo a una semplice cifra queste persone che bussano alla nostra porta”. Il sentire cristiano nei confronti degli ultimi, senza nessuna distinzione, è stato anche al centro dei saluti di don Piero Galvano, direttore della Caritas diocesana.