Giornata stampa cattolica: Mugnaini (Toscana Oggi), “contro le fake news un giornalismo in grado di separare il bene dal male”

“Il compito della stampa cattolica non è raccontare un’altra verità ma la verità. Questa in un certo senso è la ‘buona notizia’ di cui parla Papa Francesco, che ci invita ‘a dire la verità a ogni costo’ senza ‘dipendenza dal potere’, a ‘rovesciare l’ordine delle notizie, per dare voce a chi non ce l’ha’, a saper distinguere ‘le scelte umane da quelle disumane’, a ‘lavorare per la coesione sociale’”. Lo ha detto Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi, intervenendo oggi, a Firenze, al convegno “Leggere le buone notizie col sorriso, nell’era dei social alla deriva”, che anticipa la Giornata della stampa cattolica, organizzata dalla Chiesa fiorentina, per domani, domenica 27 ottobre. Il direttore Mugnaini si è poi soffermato sulla facilità con cui riescono a diffondersi le fake news, a causa dei nuovi mezzi di comunicazione. “Per questo – ha concluso – Toscana Oggi e Avvenire sono voci preziose ed efficaci, che grazie alla precisione e alla completezza delle informazioni riescono a far capire la realtà all’opinione pubblica. Voci della coscienza di un giornalismo capace di distinguere il bene dal male, di parlare della vita che si fa storia”. All’incontro ha partecipato anche Angelo Scelzo, già vicedirettore della Sala stampa vaticana, che ha ricordato il ruolo avuto dal card. Giovanni Benelli, con Paolo VI, nella nascita e sviluppo del quotidiano cattolico su tutto il territorio nazionale e poi a Firenze nell’ideazione del progetto di Toscana Oggi realizzato alla sua morte dal successore, il card. Silvano Piovanelli. Domani è prevista una diffusione speciale di Toscana Oggi, con il dorso diocesano de L’Osservatore Toscano, e di Avvenire, nelle parrocchie durante le messe.