Diocesi: Venezia, domani inaugurazione mostra “San Demetrio di Giorgio da Mistra” presso il Seminario patriarcale

Verrà inaugurata domani sera a Venezia una mostra dal titolo “San Demetrio di Giorgio da Mistra”. Alle 18, presso l’auditorium del Seminario patriarcale alla Salute, si terrà la conferenza di presentazione – a cura di Andrea Donati, Eugenie Knight, Silvia Marchiori e Maria Paphiti – per l’apertura e l’inaugurazione (prevista subito a seguire) nella locale Pinacoteca Manfrediniana. La mostra – curata da Donati e Marchiori, in collaborazione con Pinacoteca Manfrediniana e Semina Artis – offre al pubblico una rarissima icona del tardo Cinquecento raffigurante san Demetrio di Salonicco firmata dal pittore Giorgio da Mistra. Si è scelta come data di apertura della mostra proprio il 26 ottobre, giorno in cui la Chiesa orientale festeggia il santo patrono di Salonicco. La tavola risale all’età post-bizantina e al centro raffigura san Demetrio come un guerriero a cavallo che trionfa sul nemico sconfitto a terra. La leggenda identifica lo sconfitto con il re dei bulgari. L’immagine potrebbe essere stata dipinta in funzione di un culto estraneo alla città di Salonicco, pertinente invece a un centro veneto-cretese in cui il santo veniva invocato a protezione dagli attacchi ottomani e pirateschi: infatti il nemico che giace ucciso è armato di una scimitarra turca. Sopra e sotto la raffigurazione di san Demetrio a cavallo, si svolgono sei scene di formato rettangolare che narrano gli episodi salienti della sua vita: secondo la tradizione più antica infatti Demetrio era un diacono di Salonicco martirizzato al tempo di Diocleziano imperatore.