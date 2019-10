Diocesi: Tursi-Lagonegro, nel pomeriggio a Chiaromonte si chiude l’itinerario di formazione politica “Costruttori di bene comune”

Con il convegno in programma oggi pomeriggio a Chiaromonte si concluderà l’itinerario di sensibilizzazione all’impegno socio-politico “Costruttori di bene comune” promosso dalla Consulta delle Aggregazioni laicali della diocesi di Tursi-Lagonegro. All’incontro, in programma dalle 16.30 presso l’Ostello della Gioventù, interverrà Sergio Tanzarella, docente della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, presente anche al convegno di apertura del percorso il 20 ottobre 2018, per offrire la sua riflessione partendo dalla relazione “Con tutti i naufraghi della storia. Animare da cristiani la società”.

Dai laboratori tenutisi nell’ambito dell’itinerario formativo sono sorti, spiega una nota “riflessioni e suggerimenti interessanti per le comunità locali e per gli amministratori comunali e regionali. Era lo scopo principale: sollecitare cittadinanza attiva, base indispensabile per accettare poi un più diretto impegno socio-politico”. Perché “solo da comunità sensibilizzate a questi temi potranno anche emergere persone che vogliono impegnarsi attivamente in politica”. Le conclusioni del cammino percorso saranno tracciate dal vescovo Vincenzo Orofino, che nei giorni scorsi ha incontrato i sindaci e gli amministratori dei 39 Comuni della diocesi di Tursi-Lagonegro.