Diocesi: Trento, l’arcivescovo Tisi ricorda le vittime della tempesta che colpì le valli un anno fa

L’anniversario della tempesta Vaia sarà al centro di tre messe presiedute dall’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi. La prima sarà celebrata stasera, alle 20.30, nella chiesa cittadina di Sant’Apollinare, dopo la commemorazione ufficiale nelle vicine Gallerie di Piedicastello. Domani, domenica 27 ottobre, alle 15, il presule presiederà la messa alla Pieve dell’Addolorata di Cavalese, dove molti fiemmesi arriveranno in pellegrinaggio a piedi dai paesi limitrofi. La celebrazione è stata fortemente voluta dai Comuni del territorio e dalla comunità di Fiemme come ringraziamento alla Madonna per l’assenza di vittime nella valle e perché la tempesta non ha provocato danni irreparabili. Martedì 29 ottobre, nella parrocchiale di Dimaro, alle 19, mons. Tisi celebrerà invece l’Eucarestia in ricordo di Michela Ramponi, la giovane madre che un anno fa perse tragicamente la vita. Nella messa sarà ricordato anche Denis Magnani, il giovane della val di Non vittima anche lui della tempesta che colpì la zona.