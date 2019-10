Diocesi: Trapani, il vescovo Fragnelli incontrerà il prefetto e il sindaco. “Far posto a processi di crescita”

Il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, incontrerà lunedì 28 ottobre il prefetto Tommaso Ricciardi e il personale della prefettura. L’appuntamento è per le 9.30, mentre nel pomeriggio, dalle 17, vedrà il sindaco Giacomo Tranchida, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Guaiana, la giunta e il consiglio comunale. Entrambi gli incontri rientrano nel programma della visita pastorale alla diocesi che il presule ha cominciato giovedì scorso nel primo vicariato, cioè nella città di Trapani. Prima degli incontri nelle parrocchie, il vescovo ha promosso una “Settimana del volontariato” con incontri aperti alla città: dal 3 al 10 novembre a Trapani sarà possibile riflettere e condividere esperienze con i giovani studenti e neolaureati, associazioni e gruppi impegnati con i diversamente abili, con i membri di Confraternite e ceti, con sportivi, famiglie e operatori sociali impegnati nell’accoglienza e nella cultura della mondialità. “La Visita pastorale non si ridurrà a un dovere burocratico né sarà una semplice ispezione. Cogliamo quest’occasione propizia per uscire e incontrare i volti delle persone concrete, per consolidare i percorsi di fede in atto, avviare nuovi processi in vista di un rinnovato annuncio del Vangelo nella nostra terra – è l’invito del vescovo –. Vogliamo lavorare a lunga scadenza, non abbiamo l’ossessione di risultati immediati o del successo umano. Vogliamo denunciare e respingere un peccato, che a volte si riscontra nell’attività socio-politica, nel lavoro pedagogico e nel servizio pastorale, di chi privilegia gli spazi di potere invece di far posto ai tempi necessari ai processi di crescita”.