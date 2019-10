Diocesi: Tortona, un’installazione luminosa dipinge di blu la chiesetta di Montei. Domani l’inaugurazione con mons. Viola

Sarà inaugurata domenica 27 ottobre, alle 20, l’opera “Chiesa Blu”, installazione luminosa ideata e realizzata da Piero Mega per la chiesetta di Santa Maria del Carmine, situata sulla vicina collina di Montei. L’inaugurazione sarà preceduta dalla tavola rotonda sul tema “Lo splendore della luce” che si terrà nella Sala Convegni della chiesa di Maria Regina in località Cà del Sole. Interverranno mons. Vittorio Viola, vescovo di Tortona, Andrea Dall’Asta, gesuita, critico e storico dell’arte, direttore del Museo e della Galleria San Fedele di Milano, don Francesco Larocca, parroco di Serravalle e l’autore dell’installazione Piero Mega. Al termine, i presenti potranno assistere all’accensione dell’opera dal piazzale antistante la chiesa e successivamente, seguendo la strada che dall’inizio del paese porta verso Gavi in direzione della Tenuta Bollina, raggiungere la chiesetta di Montei per una visione ravvicinata. La chiesetta – come racconta il settimanale diocesano “Il Popolo” – è una costruzione austera, circondata da vigne e da un piccolo bosco, edificata negli anni ’60 dell’800 per volontà delle famiglie residenti. Nel corso di più di un secolo e mezzo è diventata un luogo caro ai fedeli, meta di visite e apprezzata cornice per la celebrazione di matrimoni. Le pareti esterne sono state “colorate” di una luce blu, “simbolo della trascendenza”, di una luce giallo oro per il rosone della facciata e di una luce rosso vivo per la piccola finestrella sulla sinistra dell’abside.