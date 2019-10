Diocesi: San Severo, il 28 ottobre firma di un protocollo d’intesa con il Comune per senza tetto e migranti alla presenza del card. Krajewski

Un protocollo d’intesa tra il comune e la diocesi di San Severo per i senza tetto ed i lavoratori migranti. Verrà sottoscritto il prossimo 28 ottobre presso la Curia vescovile (ore 10) alla presenza di card. Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa, che ha seguito e guidato con costante attenzione l’intero evolversi della redazione del documento. L’accordo segue infatti la visita effettuata in diocesi lo scorso 29 settembre dal porporato, su richiesta del Santo Padre, per conoscere dal vivo le situazioni di marginalità estrema, povertà e sfruttamento presenti sul territorio: dai senza tetto nella zona urbana ai migranti che dimorano nel “Gran Ghetto” e a Borgo Mezzanone. Dalla visita è emersa la necessità di offrire una prima ed immediata risposta a quelle situazioni di “invisibilità sociale”, che pur esistendo da decenni non riescono ad ottenere dignità formale di presenza sul territorio. Di qui, si legge in un comunicato, “il protocollo d’intesa che consentirà a quei fratelli e conterranei, che si trovano in situazioni di povertà e di sfruttamento, di poter eleggere un domicilio fittizio presso le parrocchie e gli uffici diocesani che ne manifesteranno la volontà, al fine di poter ottenere il riconoscimento della residenza sul territorio da parte degli Uffici anagrafici comunali. Questo consentirà loro di riemergere dalla situazione di invisibilità e riottenere pari dignità rispetto ai loro concittadini, avviando un percorso di integrazione e riscatto”.