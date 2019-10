Diocesi: San Severo, domenica 27 messa in cattedrale con il vescovo Checchinato per la Giornata del ringraziamento

In occasione della Giornata del ringraziamento, il cui tema quest’anno è “Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita”, il vescovo di San Severo, mons. Giovanni Checchinato, presiederà alle 11 di domenica 27 ottobre la celebrazione eucaristica nella cattedrale. Alla messa, promossa dall’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, parteciperanno le locali associazioni di categoria del mondo agricolo.

Per Severino Carlucci, direttore dell’Ufficio diocesano della Pastorale sociale e del lavoro, “la valenza educativa propria della Giornata del ringraziamento ha una ricaduta importante nell’attuale società, in cui l’appiattimento sul presente rischia di cancellare la memoria per i doni ricevuti”. Dalla Chiesa locale di San Severo viene rivolto un particolare ringraziamento “alle Cooperative agricole che si ispirano ai principi della mutualità e della solidarietà, alle organizzazioni sindacali che difendono tutte le categorie di lavoratori che operano nel settore agricolo e che mai come in questo momento vivono una situazione molto difficile a causa del precariato”. “Non manca, infine, un nuovo appello per la giustizia e la legalità, specialmente di fronte alle intimidazioni, tramite azioni criminose, ai danni di aziende agricole, che hanno una ricaduta negativa su tutto il comparto che per il nostro territorio rappresenta la prima fonte di ricchezza. Investire nell’agricoltura – conclude la nota – è una scelta non solo economica, ma anche culturale, ecologica, sociale, politica di forte valenza educativa”.