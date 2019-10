Diocesi: Prato, concerto evento del Gen Rosso nella chiesa della Madonna dell’ulivo

Si esibirà in concerto a Prato, stasera, il Gen Rosso, gruppo autore di moltissimi brani che tante comunità parrocchiali cantano durante le celebrazioni liturgiche. A ospitarlo sarà la chiesa della Madonna dell’Ulivo. Il gruppo musicale e artistico internazionale, nato all’interno dell’esperienza dei focolarini nella cittadella di Loppiano, ha fatto registrare il tutto esaurito. Il concerto, dal titolo “Face 2 Face”, sarà un incontro tra musica, immagini e testimonianze che coinvolgeranno anche l’assemblea. L’inizio è previsto per le 21. Il gruppo del Gen Rosso sarà presente anche alla messa prefestiva che sarà celebrata, alle 18. La celebrazione sarà animata dal coro parrocchiale diretto da Lorenzo Sturli ma non mancheranno contributi da parte dei membri della band focolarina. La canzone finale, “Resta qui con noi”, verrà eseguita dal coro dell’Ulivo assieme ai Gen Rosso.