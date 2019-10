Diocesi: Porto-Santa Rufina, i giovani si confrontano con i dieci comandamenti

Prende il via domani, domenica 27 ottobre, alle 19.30, nel centro pastorale diocesano di Santa Paola Frassinetti, a Fiumicino, un percorso settimanale sui dieci comandamenti per i giovani della diocesi di Porto-Santa Rufina. Il progetto segue quello ideato da don Fabio Rosini nella diocesi di Roma negli anni ’90 e si concentra sulle “dieci parole” e sul messaggio di amore che racchiudono. “La proposta nasce dall’esigenza di offrire un percorso serio di formazione a tutti i giovani, in particolare a quelli che non vivono un’esperienza associativa o non hanno gruppi di riferimento – riferisce al Sir padre Aurelio D’Intino, direttore dell’Ufficio di pastorale giovanile della diocesi di Porto-Santa Rufina, che promuove l’iniziativa –. È la prima volta che l’iniziativa si svolgerà a livello diocesano e sarà guidato da don Salvatore Barretta, sacerdote della nostra diocesi e figlio spirituale di don Fabio Rosini, di cui ha seguito il corso completo per essere ora formatore, assieme a una coppia che lo affiancherà”. La scelta di rivolgersi a giovani fino a 35 anni segue lo schema del percorso di don Rosini, che pure nel tempo ha distinto il percorso per i giovani da quello per gli adulti. “I linguaggi sono differenti – prosegue padre D’Intino –. In un contesto in cui i giovani sembrano rifuggire ogni regola, molti di loro stanno riscoprendo il valore del lasciarsi guidare. La proposta dei dieci comandamenti è quella di un cammino: ci dicono ‘come andare’, sono una provocazione che invita a fare scelte di libertà”.