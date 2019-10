Diocesi: Foligno, la “bellezza” in ambito educativo spiegata ai docenti dal professor Cirotto

Si svolgerà mercoledì 30 ottobre, dalle 16 alle 19, nella sala conferenze dell’Istituto comprensivo G. Galilei di S. Eraclio di Foligno, il primo incontro del ciclo di conferenze di formazione nell’ambito del progetto “Cittadini del Mondo”, promosso dalla diocesi di Foligno. Interviene Carlo Cirotto, già professore di Biologia dello sviluppo all’Università dell’Aquila e di Citologia e Istologia all’Università di Perugia, dal 2008 al 2014 Presidente nazionale del Movimento Ecclesiale d’Impegno Culturale. Il tema scelto è quello della “bellezza” e la sua pregnanza in ambito educativo. “La dimensione del bello dovrebbe permeare l’attività educativa divenendo ‘stile pedagogico’ del nostro operare”, spiega una nota della diocesi. “Il ciclo di incontri proposto – sottolinea Fabrizio Carletti, tutor del corso e formatore – ha il fine di ragionare sui ruoli positivi delle relazioni in classe tra docenti e studenti dove sperimentare le proprie competenze e sviluppare la propria identità, in un continuo scambio con i pari e gli insegnanti. Questo comporta che i processi emotivi e relazionali assumono perciò un ruolo centrale nel processo educativo”. Le conferenze sono destinate a tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado ma sono aperte anche ai genitori, assistenti sociali, amministratori pubblici, educatori e gruppi giovanili parrocchiali e operatori pastorali.