Cappellani militari: dal 29 al 31 ottobre a Roma un corso per la formazione al “diritto internazionale umanitario”

“Esplorare e approfondire la missione dei cappellani militari nella protezione delle persone private della libertà alla luce delle attuali sfide del diritto internazionale umanitario, nei contesti dei conflitti armati, nelle situazioni di estrema vulnerabilità personale, nei casi di detenzioni perpetrate anche da attori non statali”. È l’obiettivo del “5° Corso per la formazione dei Cappellani militari cattolici al diritto internazionale umanitario”, organizzato dal Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, in collaborazione con la Congregazione per i vescovi e la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. L’evento – in programma da martedì 29 a giovedì 31 ottobre a Roma, presso l’Institutum Patristicum Augustinianum” – rientra nelle iniziative che la Santa Sede si è impegnata a realizzare nel contesto della 32esima Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa del 2015, informano gli organizzatori in una nota. Nelle giornate

del 29 e del 30 ottobre, dopo i saluti di apertura del card. Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi, del card. Peter K.A. Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, e del card. Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, interverranno tra gli altri: delegati del Comitato Internazionale della Croce Rossa, rappresentanti delle Nazioni Unite, esponenti delle forze armate e di organismi internazionali, ordinari militari provenienti da diverse parti del mondo, docenti universitari. I partecipanti, provenienti da 47 nazioni diverse, saranno circa 130. Giovedì 31 ottobre alle ore 11 è prevista l’Udienza con il Santo Padre presso il palazzo apostolico. Nel pomeriggio dello stesso giorno si terrà, invece, sotto la presidenza del card. Turkson e di Mons. Bruno Marie Duffé, segretario del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, una tavola rotonda celebrativa del “70° anniversario delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949”, a cui parteciperanno gli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede. Interverranno: mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati; Denis Knobel, ambasciatore della Svizzera presso la Santa Sede; Aloysius John, segretario generale di Caritas Internationalis; Didier Pfirter, commissario della 33esima Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Le celebrazioni eucaristiche saranno presiedute dal card. Ouellet, martedì 29 ottobre

alle ore 18.30 nella chiesa di Santa Caterina da Siena a Magnanapoli; da mons. Santo

Marcianò, ordinario militare in Italia, mercoledì 30 ottobre alle ore 7.45 nella chiesa di Santo

Spirito in Sassia; dal card. Pietro Parolin, segretario di Stato, giovedì 31 ottobre alle ore 7.45 nella

Basilica di San Pietro. E’ prevista anche la celebrazione dei Vespri nella cappella del Pontificio

Collegio Urbano, mercoledì 30 ottobre alle ore 18.45.