Beni confiscati: Milano, inaugurata “La Tua Casa” a Buccinasco. Accoglierà sette mamme sole con i loro figli

A Buccinasco, nella città metropolitana di Milano, un immobile confiscato alla malavita organizzata accoglierà sette mamme sole con i loro figli, per accompagnarle attraverso un percorso di progressiva conquista dell’autonomia. È “La Tua Casa”, progetto presentato ufficialmente questa mattina in presenza del sindaco di Buccinasco Rino Pruiti e del presidente della Cooperativa Sociale Aibc Ermes Carretta. Tra gli ospiti istituzionali, Franco Mirabelli della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, Monica Forte, presidente Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità Regione Lombardia, Barbara Agogliati della Città Metropolitana di Milano, Gian Antonio Girelli di Avviso Pubblico e Roberto Bellasio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Tramite un bando di gara l’amministrazione comunale ha affidato in concessione alla cooperativa sociale Aibc, in collaborazione con Ai.Bi. – Amici dei Bambini, una villa che diventa così un luogo protetto dove le giovani madri potranno crescere assieme ai propri bambini. “La Tua Casa” ospiterà infatti una Comunità mamma-bambino, che accoglierà complessivamente quattro nuclei per un totale di 10 persone, un alloggio di semi autonomia, che accoglierà due nuclei per cinque persone e un alloggio di alta autonomia, dove risiederà un singolo nucleo. “Le mamme e i loro bambini saranno accolti in un ambiente di tipo familiare, che offrirà loro cura e protezione, supporto psico-educativo e un accompagnamento verso il reinserimento sociale”, spiega una nota.