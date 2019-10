Terzo settore: attuazione della Riforma e proposte per la legge di bilancio al centro dell’incontro tra il Forum nazionale e il premier Conte

“È stata un’occasione preziosa per presentare al presidente Conte, che ringraziamo per la sua attenzione, le proposte e le esperienze del Terzo settore su temi cruciali per la coesione sociale del Paese”. Così Claudia Fiaschi, portavoce del Forum del Terzo settore, commenta l’incontro che i vertici nazionali del Forum hanno avuto ieri con il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte. In una nota diffusa oggi dal Forum, organismo che attraverso 87 grandi reti rappresenta oltre il 40% degli enti non profit italiani, vengono elencati i principali punti discussi. “Hanno riguardato – si legge – le politiche di sostegno alla non autosufficienza, agli anziani, il contrasto alla povertà materiale e educativa, le politiche giovanili, l’accoglienza e la cooperazione allo sviluppo, la cultura: ovvero tutto ciò che va sotto il nome di ‘politiche sociali’, un settore che vede i cittadini impegnati (volontari e lavoratori) e in continua crescita, con un impatto significativo anche sul Pil del nostro Paese”.

Tra gli altri temi affrontati, anche “lo stato di attuazione della riforma del Terzo settore, la necessità di approntare un modello di gestione dei fenomeni migratori che vada oltre l’emergenza, per coniugare l’accoglienza con l’integrazione e la cooperazione allo sviluppo, l’esigenza di rafforzare ulteriormente le azioni di contrasto alla povertà con misure che consentano di raggiungere anche alcune categorie di persone ad oggi escluse, come ad esempio i senza dimora”. Espressa anche la “necessità di aumentare le risorse per il finanziamento delle attività del Terzo settore che hanno una grande ricaduta sul territorio, soprattutto nelle aree di maggior disagio sociale”.